Предложили или потребовали? Могли ли США не сокращать посольство в России

Москва не требовала, а только предложила США сократить число сотрудников дипмиссий в России, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Русская служба Би-би-си спросила ее, а также экспертов по дипломатической службе, можно ли было отказаться от этого предложения.

Что "предложила" Москва

28 июля МИД России поставил вопрос о том, чтобы к 1 сентября Соединенные Штаты сократили число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Столько же сотрудников, по подсчетам Москвы, работают в российских дипмиссиях в США.

Президент России Владимир Путин позже в телеинтервью уточнял, что число сотрудников американских диппредставительств в стране сократится на 755 человек.

Спустя ровно месяц, 28 августа, Захарова неожиданно заявила в интервью телеканалу "Дождь", что США сами решили сократить численность дипмиссии в России.

"Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала, это было абсолютно не российское требование", - сказала Захарова.

Сокращение персонала ударило по гражданам России: 21 августа США объявили, что замораживают выдачу виз до 1 сентября. С осени их будут выдавать только в посольстве в Москве, а в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача приостанавливается.

Оставшиеся сотрудники не справляются с обработках обращений за визами, объяснили в посольстве США.

"Закрыли дверь, но не повесили замок"

"Мы не принимали решение за американскую сторону, как им поступать с их сотрудниками", - сказала Захарова, отвечая в четверг на вопрос Русской службы Би-би-си, могли ли США отказаться от предложения о сокращении дипмиссии.

По ее словам, отказаться от сокращения точно не могла Россия, когда прежний президент США Барак Обама потребовал высылки 35 российских дипломатов.

"Формально Захарова права: это не высылка. Высылка - это когда люди уезжают за 24 или 48 часов, и когда называют конкретные имена", - отмечает Александр Баунов, главный редактор сайта Московского центра Карнеги и бывший сотрудник российского посольства в Греции.

"А это предложение, от которого невозможно отказаться. Российская сторона предлагает сократить персонал: сами определитесь, кто вам меньше нужен", - говорит эксперт.

Как сказала Би-би-си Захарова, Москва дала Вашингтону полгода, прежде чем последовал ответ на высылку российских дипломатов: "В ходе переговоров говорилось о том, что ситуация, если не будет разрешаться, приведет к ответным мерам. Так и случилось".

В июльском заявлении МИД России действительно употреблялось слово "предлагаем", а не "требуем", когда речь шла о приведении числа дипломатических и технических сотрудников дипмиссий США в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников.

"Заявления опубликованы на русском и английском языке, я не думаю, что они вызывают трудности перевода, - сказала Захарова. - Это было предложение, suggestion. Российская сторона дверь закрыла, но не повесила замок. Замок был повешен американской стороной".

Американские дипломаты считают иначе. Объявляя 21 августа о приостановке работы посольства и консульств в городах России, посольство США сообщало о "требовании" ограничить численность сотрудников дипломатической миссии, а не "предложении".

"Красиво потребовали"

"Это немножко казуистически звучит. Понятно, что если страна, у которой в руках ключи от двери, говорит: мы хотим, чтобы за дверь вышли 500 человек - это действительно звучит как предложение, на которое нельзя не реагировать согласием", - комментирует Баунов из Московского центра Карнеги.

"Хотя мы не очень понимаем, а что было бы, если наступает 1 сентября, а никакие дипломаты никуда не уехали", - добавляет он.

Эксперт по этикету и дипломатическому языку Иван Арцишевский соглашается, что "предложение" - это форма вежливости: "Дипломатический язык - особый язык. Это взято из английского: "Джек, тебе не сложно будет взять эту штуку?" - в английском языке это почти приказ. Это дипломатическая вежливость, но она означает достаточно жесткое предложение".

Если бы американская сторона не приняла "предложение" о сокращении персонала дипмиссии, Москва сформулировала бы то же самое более жестко, считает Арцишевский: "А так - сказано очень элегантно. Российская сторона красиво потребовала [сокращения дипломатов]. И я не думаю, что общественность не понимает, что это игра слов, игра смыслов".