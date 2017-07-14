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Турция закупит у России зенитные комплексы С-400
12:31 14.07.2017 |
Турция согласилась заплатить России 2,5 млрд долларов за современные зенитные комплексы С-400. Об этом сообщило в пятницу, 14 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Анкары, попросившего не указывать его имя.
Согласно предварительной договоренности, Турция получит от России два комплекса С-400 уже в 2018 году, а впоследствии самостоятельно произведет еще два таких комплекса. По словам турецкого представителя, российские комплексы будут несовместимы с оборонными системами НАТО, однако они не будут подлежать ограничениям, налагаемым Североатлантическим альянсом, и могут быть размещены где угодно, например, на границе с Арменией, на побережье Эгейского моря или на границе с Грецией.
В настоящее время стороны обсуждают технические детали, и для окончательного завершения проекта может потребоваться около года, сказал собеседник Bloomberg. Кроме того, России только предстоит произвести те комплексы С-400, которые предполагается продать Турции, отметил он. Чиновник также сообщил, что предназначенные для Турции С-400 не будут оснащены системой идентификации "свой - чужой".
Передача технологий
По словам собеседника Bloomberg, для Турции ключевым аспектом любой сделки является передача технологий и ноу-хау. Анкара хочет научиться выпускать собственные современные оборонные системы, а соглашение с Москвой, предусматривающее производство двух комплексов С-400 в самой Турции, будет служить именно этой цели, полагает турецкий чиновник.
В свою очередь эксперт московского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отметил, что существует множество уровней передачи технологий, и передача ноу-хау Турции в данном случае будет, судя по всему, ограниченной. "Чтобы скопировать комплекс С-400, Турции пришлось бы потратить миллиарды на создание целой новой индустрии", - сказал Макиенко.
Он также констатировал, что договор о поставке комплексов С-400 является "ясным сигналом разочарования Турции в Соединенных Штатах и Европе". США и Европа тоже добивались возможности производить оборонные системы совместно с Турцией, но отношения между сторонами ухудшились из-за поддержки Вашингтоном формирований курдов, которых Анкара считает террористическими, и критики Евросоюзом сворачивания демократических свобод в Турции.
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