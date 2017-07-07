Канада становится нефтяной сверхдержавой

Добыча нефти в Канаде будет увеличиваться до 2030 года. Рост производства обеспечивают месторождения, разработка которых началась до обвала нефтяного рынка в конце 2014 года и начала "ценовой войны" между американскими "сланцевыми компаниями" и ОПЕК. Впервые в истории канадская тяжелая нефть начала использоваться не только для переработки, но и для пополнения американских коммерческих хранилищ. Благодаря росту добычи, Канада получила возможность влиять на мировой рынок нефти.

Нефтяное Эльдорадо

Согласно данным ВР Statistical Review of World Energy, по запасам нефти Канада занимает третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии. На конец прошлого года доказанные запасы нефти составляли 171,5 млрд барр. (27,6 млрд т). Однако Канада располагает в основном месторождениями сверхтяжелой нефти, которая представляет собой смесь природного битума с песком и глиной. Добыча ведется открытым карьерным способом, если нефтяной пласт залегает близко к поверхности, либо через пробуренные скважины (in-situ), когда глубина залегания значительная.

Себестоимость добычи сверхтяжелой нефти очень высокая, даже карьерным способом, но при ценах свыше 100 долларов за баррель канадские и иностранные компании охотно инвестировали в разработку месторождений Канады. После обвала нефтяного рынка в конце 2014 года многие полагали, что добыча нефти в стране снизится, но этого не произошло. Если в соседних США после достижения пика в апреле 2015 года добыча упала более чем на 1 млн барр./сут., то в Канаде она продолжала расти, поскольку ни один проект остановлен не был. Центральное правительство и правительство провинции Альберта, где находятся крупнейшие в мире месторождения битуминозных песков Athabasca, Cold Lake и Peace River, оказали нефтяникам всестороннюю поддержку, чтобы они не сокращали объемы производства.

Как и в США, канадские нефтяные компании были вынуждены максимально снизить производственные издержки и переходить на современные технологии, которые позволяли максимально эффективно извлекать сверхтяжелую нефть. В настоящее время самой распространенной технологией является SAGD (парогравитационный дренаж), которая позволяет при благоприятных условиях извлекать из пласта до 70% сверхтяжелой нефти.

Радужные прогнозы

Канадская Ассоциация нефтедобывающих компаний (САРР) опубликовала прогноз развития отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ожидается, что совокупная добыча жидких углеводородов в стране с 2017 года по 2030 год вырастет на 39% - до 5,1 млн барр./сут. При этом, добыча обычной нефти и конденсата должна будет поддерживаться на текущем уровне - около 1,5 млн барр./сут., а рост производства обеспечит сверхтяжелая нефть, добыча которой к 2030 году достигнет 3,7 млн барр./сут. - на 53% больше по сравнению с прошлым годом.

Эксперты САРР особо подчеркивают, что ближайшие 18 месяцев добыча в Канаде будет стабильно расти, несмотря на сокращение инвестиций в нефтяную отрасль с конца 2014 года. Рост обеспечат проекты, которые начались до обвала нефтяного рынка и не были остановлены из-за низких цен на энергоносители. На прошлой неделе первые партии сырья, добытого в рамках этих проектов, поступили на рынок США.

Сверхтяжелая нефть, добываемая в рамках этих проектов, обеспечит рост добычи на 270 тыс. барр./сут. в 2017 году и на 320 тыс. барр./сут. - в 2018 году. В следующем году совокупный объем производства сверхтяжелой нефти в Канаде достигнет 3 млн барр./сут.

Аналитик консалтингового агентства HIS Markit Кевин Берн уверен, что в ближайшие годы по темпам роста добычи нефти Канада уступит только США. Впервые в истории Канада станет влиятельным игроком на мировом рынке углеводородов благодаря сверхтяжелой нефти, добытой в провинции Альберта.

Однако, Берн считает, что из-за снижения инвестиций в последние годы темпы роста добычи в Канаде замедлятся уже в 2019 году, а после 2020 года не будут превышать 100 тыс. барр./сут.

Канада и США против ОПЕК+

Прирост добычи в Канаде в этом и следующем годах составляет примерно треть от объема, который должен быть сокращен в рамках соглашения ОПЕК+ (члены ОПЕК и страны к ним присоединившиеся). Участники нефтяного рынка Северной Америки уверены, что нефтяники Канады и США сведут на нет усилия ОПЕК+, направленные на ликвидацию избытка предложения углеводородного сырья на мировом рынке.

В Международном энергетическом агентстве и Управлении энергетической информации США (EIA) считают, что в этом году добыча в США достигнет рекордного 10 млн барр./сут. благодаря увеличению производства на сланцевых структурах. По данным EIA, на прошлой неделе добыча в США составила 9,338 млн барр./сут. Более того, МЭА ожидает, что в следующем году тенденция роста производства в американская нефтяной отрасли продолжится.

Western Canada Select - новый эталон

Канада является крупнейшим экспортером нефти в США. В 2016 году объем поставок достиг 3,256 млн барр./сут. - больше, чем их совокупный импорт из всех стран ОПЕК. Основным канадским экспортным сортом является Western Canada Select, который представляет собой смесь сверхтяжелой нефти с конденсатом или легкой нефтью. Из-за высокой вязкости сверхтяжелую нефть невозможно прокачать по трубопроводам и перерабатывать на НПЗ, поэтому 65% сырья, добываемого в Альберте, смешивают с легкими углеводородами.

Western Canada Select последние годы стал эталонным сортом для тяжелой нефти на рынке Северной Америки. Качество канадского эталона - плотность 20,5⁰ API (934 кг/куб. м), содержание серы 3,3% - значительно ниже, чем американского WTI или североморского Brent, поэтому он продается со большой скидкой на рынке США. Когда нефтяные цены превышали 100 долларов за баррель, скидка на Western Canada Select по отношению к сортам, добываемым в Мексиканском заливе, достигала 55 долларов за баррель. Основной причиной такой драконовской скидки является отсутствие инфраструктуры для транспортировки нефти из Альберты в район Мексиканского залива, где расположены основные нефтеперерабатывающие мощности США. Калифорнийский сорт Kern - более тяжелый, чем Western Canada Select - продается с минимальной скидкой к WTI, поскольку перерабатывается на месте - в штате Калифорния.

Помощь пришла откуда не ждали

Дональд Трамп, став президентом США, начал воплощать в жизнь свои предвыборные обещания, главное из которых - отмена ограничений для добычи и транспортировки нефти. В марте этого года Трамп отменил решение предыдущего президента Барака Обамы, запрещающее строительство нефтепровода Keystone XL, который соединит Альберту сначала с Кушингом, где расположены основные коммерческие хранилища нефти в США, и побережьем Мексиканского залива.

Компания TransCanada обещала завершить строительство в кратчайшие сроки, хотя точная дата названа не была. Эксперты полагают, что проект может быть реализован в течение года при отсутствии противодействия со стороны защитников окружающей среды.

Keystone XL позволит повысить стоимость канадской нефти и увеличить экспорт в США, что станет стимулом для компаний, ведущих разработку месторождений битуминозных песков в Альберте. В свою очередь, американские нефтепереработчики обеспечат загрузку своих заводов, а США увеличат поставки за рубеж своей легкой нефти.