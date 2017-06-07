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Венесуэла пытается перепродать бонды на $5 млрд с большим дисконтом
12:20 06.06.2017 |
Венесуэла в поисках средств на фоне ужесточения финансового кризиса пытается перепродать с большим дисконтом гособлигации на $5 млрд, первоначально выпущенные в декабре через китайскую брокерскую фирму, сообщает MarketWatch со ссылкой на инвесторов, которым были предложены эти бумаги.
Это является последним шагом в числе чрезвычайных мер, предпринятых страной для привлечения денежных средств, поскольку международный долговой рынок для Венесуэлы закрыт последние несколько лет, а ориентированная на нефть экономика рушится. Но даже фонды, которые специализируются на проблемных облигациях, не решаются покупать венесуэльские бонды из-за опасений относительно нарушений, связанных с этой сделкой, и вопросов со стороны юристов оппозиции о ее законности.
В то время как основная часть Уолл-стрит рассматривает дефолт Венесуэлы только как вопрос времени, страна может обратиться с предложением о покупке своих госбумаг к инвесторам, которые готовы взять на себя риски в обмен на потенциальную возможность получить существенную прибыль.
Так, в конце мая Goldman Sachs купил облигации Petroleos de Venezuela номиналом около $2,8 млрд, которые находились на балансе венесуэльского ЦБ. Американский банк заплатил 31 цент за каждый $1 номинальной стоимости бондов венесуэльской нефтекомпании, что в целом составило порядка $865 млн. Облигации с погашением в 2022 году были выпущены Petroleos de Venezuela в 2014 году.
Эта сделка вызывала волну осуждения со стороны противников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они обвинили Goldman Sachs в оказании помощи в финансировании его авторитарной администрации.
"Это похоже на сделку, после которой люди выходят из бизнеса. Вот о чем должны беспокоиться инвесторы. Либо они (власти Венесуэлы - ИФ) в отчаянии, либо просто заполняют свой кошелек, не планируя что-либо выплачивать", - отмечает партнер в брокерской компании Caracas Capital Markets Русс Даллен.
Haitong Securities USA, подразделение китайской Haitong Securities Co. Ltd., последние недели ведет продажу проблемного долга управляющим американских хедж-фондов, которые специализируются на покупке облигаций emerging markets. Haitong выступал андеррайтером размещения, когда в декабре Венесуэла размещала облигации в пользу госбанка. В отличие от бондов, которые купил Goldman Sachs, эти госбумаги не были зарегистрированы у международных организаций, которые занимаются такими сделками. Это значит, что они не могут торговаться в электронных системах, что создает риски отказа инвесторов от покупки таких бумаг.
Представители министерства финансов Венесуэлы, а также Haitong Securities не ответили на запрос MarketWatch.
Политический кризис в Венесуэле отягощается сложной экономической ситуацией. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам Международного валютного фонда в этом году составит 720%, а в 2018 году может достигнуть 1660%. Объем экономики Венесуэлы с 2013 года сократился на 27%.
По данным источников WSJ, сделка по покупке облигаций является частью стратегии подразделения Goldman Sachs по наращиванию доли венесуэльских активов в своем инвестиционном портфеле. По мнению экспертов банка, изменения в правительстве Венесуэлы могут поднять более чем двое стоимость ее долгов, которые сейчас торгуются со значительным дисконтом. Доходность гособлигаций страны сейчас находится в районе 30% годовых из-за хронических опасений относительно возможного дефолта.
Подразделение Goldman Sachs управляет активами на общую сумму около $1,3 трлн, из которых примерно $40 млрд приходится на emerging markets.
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