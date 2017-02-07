Артур Мас

Бывший премьер-министр Каталонии Артур Мас, его заместитель Жоана Ортега и уполномоченная по образованию в регионе Ирене Ригау предстали 6 февраля перед Верховным судом Каталонии (ВСК). Они обвиняются в том, что 9 ноября 2014 года провели, несмотря на запрет испанского Конституционного суда (КС), опрос об отношении населения региона к независимости от Испании.

Слушания продлятся до 10 февраля. А приговор может быть вынесен в срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Начало судебного заседания, на котором аккредитовано 340 журналистов, сопровождалось уличными протестами сторонников отделения Каталонии. По данным проведенного в декабре 2016 года опроса каталонского Центра изучения общественного мнения, за независимость выступает 44,9 процента каталонцев, против - 45,1 процента.

Состав правонарушения

Мас, Ортега и Ригау обвиняются в злоупотреблении служебным положением и неподчинении КС, пояснил DW профессор права Мадридского университета Хавьер Гонсалес Хара. По его данным, обвиняемым грозит денежный штраф и запрет занимать административные должности любого уровня сроком от 9 до 10 лет. "Впрочем, этот срок по приговору, который вряд ли окажется оправдательным, может оказаться и меньшим", - считает профессор.

Опрос, более 80 процентов участников которого, высказались в пользу независимости, был объявлен незаконным еще до своего проведения, поскольку конституция Испании не предусматривает выхода из страны ее отдельных регионов, напомнил эксперт. В этом так называемом "консультативном опросе", не имевшем законодательной силы, приняло участие менее половины каталонских избирателей.

Между тем Мас, занимавший пост главы правительства Каталонии с 2010 по 2016 год, накануне судебного заседания сделал заявление, в котором обвинил правительство Испании в организации "политического судилища" и желании "криминализировать стремление каталонцев к независимости".

По его мнению, КС не имел права запрещать ему "консультироваться с населением", ведь "хотя конституция и не допускает раздела страны, опросы на эту тему в ней даже не упоминаются, а потому и не запрещаются". Мас обещал обжаловать приговор суда, если он окажется обвинительным, в "европейских инстанциях".

Поддержка со стороны сепаратистов Каталонии

В упомянутом заявлении Мас также призвал служащих каталонских учреждений взять отгулы и в день суда принять участие в акции протеста. Эта акция, которая прошла в Барселоне 6 февраля у здания ВСК, была организована общественной Национальной ассамблеей Каталонии, Ассоциацией муниципалитетов за независимость и другими организациями сторонников самоопределения региона.

В ней, по данным барселонской полиции, приняли участие порядка 40 тысяч человек, включая членов региональной администрации и лиц, доставленных специально для участия в протесте из разных городов Каталонии. Профессиональные объединения юристов осудили акцию как попытку оказать давление на суд.

Привлечение к суду бывших руководителей Каталонии обострило и без того непростую ситуацию в регионе, считает профессор Гонсалес Хара и его коллега по университету преподаватель политологии Хуан Паласио Арсе.

Политолог отметил в беседе с DW, что нынешнее руководство Каталонии, как и администрация Маса, разделяет идеи отделения региона. Она намеревается провести в сентябре этого года "уже не опрос, а полноценный референдум о независимости с последующим выходом из состава Испании, если на нем победят сепаратисты". Руководитель Каталонии Карлес Пучдемон и ряд других местных политиков пообещали ускорить проведение референдума в ответ, как они выразились, на "попытки властей Испании с помощью суда подавить стремление каталонцев к свободе".

Ответ правительства

Председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил 1 февраля в парламенте, что не допустит референдума в Каталонии и, соответственно, любых попыток расчленить государство. Он добавил, что у Испании "нет проблем" с этим регионом, "есть лишь проблемы с каталонскими политиками".

Аналогичную мысль высказала первый зампред правительства Сорайа Саенс де Сантамария, отметив, что власти будут действовать в отношении этих политиков "в соответствии с конституцией". На следующий день в том же духе выразился и министр юстиции Рафаэль Катала. Однако ни один из них не назвал конкретных мер, которые могут быть приняты для недопущения референдума.

Между тем мадридские газеты АВС и El Mundo утверждают со ссылкой на собственные источники в правительстве, что власти разработали два плана по недопущению референдума. Наличие этих планов подтвердили и опрошенные DW эксперты. По их данным, "план А" предусматривает ведение диалога с каталонской администрацией с целью доказать ей нецелесообразность отделения от Испании.

Ведь подобный шаг не только расколет страну, но и "может повлечь за собой финансово-экономический коллапс Каталонии", отметил политолог Паласио Арсе. Регион окажется вне Евросоюза, а также вне рынка Испании, где в настоящее время сбывается больше половины его продукции.

"План Б"

Вместе с тем "план Б" предусматривает, в случае, если каталонцы все же вознамерятся провести референдум, применение 155-й статьи конституции. Она позволяет "в случае возникновения угрозы государственным интересам вводить в том или ином регионе прямое правление из центра с одновременным лишением его автономных прав", пояснил профессор Гонсалес Хара.

Под эту меру попадают все органы местного самоуправления. Одновременно в регион для поддержания общественного порядка могут быть введены дополнительные силы полиции и жандармерии. Со времени принятия конституции в 1978 году эта статья в Испании никогда не применялась, заключил юрист.