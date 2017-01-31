Microsoft Corp. продал облигации на $17 млрд, что стало крупнейшей эмиссией в этом году, сообщает Bloomberg. Компания удивила инвесторов столь крупной сделкой вскоре после продажи бондов на $19,75 млрд в августе.

Тем не менее, значительный спрос на бумаги Microsoft позволил компании увеличить предложение с предполагавшихся $14 млрд.

Облигации выпущены с семью разными сроками погашения - от трех до 40 лет. В том числе сделка включает в себя продажу 10-летних облигаций с купоном 3,3%. Вырученные средства, как ожидается, будут направлены на общие корпоративные нужды, в том числе на погашение краткосрочного долга, который использовался для финансирования покупки LinkedIn Corp. за $26 млрд.

Компании с инвестиционным рейтингом в этом году продали облигации на $146 млрд - больше, чем за любой сопоставимый период за всю историю наблюдений, начиная с 1995 года, свидетельствуют данные Dealogic. Многие фирмы опасаются роста процентных ставок и возможных налоговых изменений, из-за которых выпуск долга может стать дороже, отмечают аналитики.

Microsoft выпустил свои первые бонды в 2009 году и продолжил выпускать облигации, несмотря на масштабную программу выкупа акций. В сентябре компания объявила о планах увеличить дивиденды на 8% и выкупить собственные акции на $40 млрд, поскольку Microsoft близок к завершению предыдущей программы выкупа акций.

В целом, выкуп акций, который прямо или косвенно финансируется за счет долга, непопулярен среди инвесторов, вкладывающих средства в облигации. Инвесторы обычно предпочитают компании, использующие бонды для рефинансирования существующей задолженности или для развития бизнеса. Однако инвесторы, вкладывающие средства в акции, благосклонно относятся к программам выкупа акций.

В целом, выкуп акций прямо или опосредованно финансируются долга являются непопулярными среди инвесторов облигаций, которые предпочитают компании используют облигации для рефинансирования существующей задолженности или инвестировать в свой бизнес. Но инвесторы фондового рынка, как программы и низкие процентные ставки и устойчивого экономическогороста у общества какого-либо влияния неприязнь облигационеров на практике.

Стоимость акций Microsoft выросла на 18% за прошедший год, но снизилась на 1% на момент закрытия торгов в понедельник - до $65,13 за бумагу.