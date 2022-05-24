Россия наращивает кражи украинского зерна на оккупированных территориях – спутниковые снимки

На спутниковых снимках зафиксировали, как российские корабли загружают украинское зерно в оккупированном Крыму - скорее всего, его вывезли с оккупированной Херсонщины и других временно неподконтрольных территорий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

На снимках видны два балкера под флагом России, "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", которые пришвартовались в Севастополе в оккупированном Россией украинском Крыму рядом с зернохранилищем. На изображениях, датированных 19 и 21 мая, зерно из ленты пересыпают на русские балкеры.

Спутниковый снимок от Maxar Technology показывает, как зерно загружается в корпус корабля под российским флагом "Матрос Позинич" в оккупированном Крыму, 19 мая.

21 мая на этом спутниковом снимке от Maxar Technologies в порту Севастополя было видно российское судно "Матрос Кошка".

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич", которого уже поймали на попытке "экспорта" краденого украинского зерна, направляется в Бейрут. "Матрос Кошка" до сих пор находится недалеко от порта Кавказ. Российские балкеры имеют емкость 30 тысяч тонн зерна.

Судно "Матрос Позинич" принадлежит подсанкционной "Объединенной судостроительной корпорации".

Заметим, что у Крыма нет таких объемов зерна, и единственным источником происхождения могут быть временно оккупированые после 24 февраля территории Украины.