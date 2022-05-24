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Россия наращивает кражи украинского зерна на оккупированных территориях – спутниковые снимки
15:32 24.05.2022 |
На спутниковых снимках зафиксировали, как российские корабли загружают украинское зерно в оккупированном Крыму - скорее всего, его вывезли с оккупированной Херсонщины и других временно неподконтрольных территорий.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.
На снимках видны два балкера под флагом России, "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", которые пришвартовались в Севастополе в оккупированном Россией украинском Крыму рядом с зернохранилищем. На изображениях, датированных 19 и 21 мая, зерно из ленты пересыпают на русские балкеры.
По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич", которого уже поймали на попытке "экспорта" краденого украинского зерна, направляется в Бейрут. "Матрос Кошка" до сих пор находится недалеко от порта Кавказ. Российские балкеры имеют емкость 30 тысяч тонн зерна.
Судно "Матрос Позинич" принадлежит подсанкционной "Объединенной судостроительной корпорации".
Заметим, что у Крыма нет таких объемов зерна, и единственным источником происхождения могут быть временно оккупированые после 24 февраля территории Украины.
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