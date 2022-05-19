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В России уже передумали выходить из ВОЗ
09:31 19.05.2022 |
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия настроена на продолжение работы во Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт российского МИД, об этом Лавров заявил во время телефонного разговора с директором ВОЗ Тедросом Адханомом.
Как уточняется, этот разговор прошел по инициативе России. В нем Лавров опровергает планы РФ выйти из состава организации.
"Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности Организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении российского МИД.
Напомним, что днем ранее в российской Госдуме заявили, что ведомство Лаврова передало им перечень соглашений с международными организациями, которые предлагается денонсировать. Как отмечается, среди этих предложений - выход РФ из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Этот шаг в Госдуме объясняли "антироссийскими решениями" ВОЗ. Напомним, Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, проект которой подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мер в РФ.
В то же время информацию о желании выйти из состава ВТО в РФ пока не комментируют.
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