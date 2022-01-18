Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Сказал, что отдыхает в столице Казахстана, а вся власть - у Токаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Он выступил с видеообращением и сказал, что вся власть в стране у президента Токаева, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

"Публичное одобрение действий Токаева со стороны Назарбаева является четким сигналом о том, кто сейчас находится у руля страны", - прокомментировала в разговоре с Русской службой Би-би-си слова экс-президента эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон (подробнее ее комментарий ниже).

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

До последнего времени было неясно, где находится первый президент и "отец нации", о его местонахождении можно было делать выводы только со слов его пресс-секретаря.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.

Во вторник в своем видеообращении Назарбаев сказал, что конфликта и противостояния в элите нет.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур-Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.

Прокомментировал Назарбаев и протесты и беспорядки: "январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос".

"Четкий сигнал о том, кто находится у руля"

Эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон:

Решительная поддержка, которую Назарбаев высказал в адрес Токаева, наводит на мысль о том, что "предварительные переговоры" об исходе семьи Назарбаевых завершились.

Назарбаев, по-видимому, обеспечил безопасный выезд самых важных членов своей семьи и возможность для родственников спокойно отказаться от своих активов в Казахстане в течение некоторого периода времени. Токаев получил полный контроль над государственным аппаратом, устранив влияние семьи Назарбаевых.

Публичное одобрение действий Токаева со стороны его предшественника [Назарбаева] и отказ от любых предположений о том, что между Токаевым и Назарбаевым существует - или когда-либо существовал - правящий тандем, является четким сигналом о том, кто сейчас находится у руля страны. Переговоры Токаева с другими членами политической элиты, скорее всего, будут продолжены.

В своей речи Назарбаев даже дал намек на возможность переименования Нур-Султана, назвав этот город просто столицей. Возврат к названию "Астана" очень обрадовал бы население.

До сих пор не ясно, где именно сейчас находится Назарбаев. Рядом с Назарбаевым мы видим государственные флаги и часы из его кабинета. Но раньше он никогда не снимался в этом интерьере. Явных указаний на то, что он находится в Нур-Султане, нет. То, как записано обращение, качество картинки и звука на видео оставляют желать лучшего.