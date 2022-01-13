Россия временно запретила импорт мяса из Казахстана

Власти России распорядились приостановить импорт живых животных и мяса из Казахстана. Решение вызвано распространением в этой стране вируса ящура, объяснила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в среду, 12 января. Речь идет в том числе о животных-компаньонах, а также цирковых и зоопарковых животных.

Кроме того, из Казахстана на территорию РФ запрещено ввозить молоко и молочную продукцию, не прошедшие тепловую обработку, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения, шерсть, шкуры, кожу, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

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11.01.21 Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник.



Российская сторона выявила проблемы с мясом на фоне роста политической нестабильности в соседнем государстве. За несколько часов до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о запланированном на 13 января начале организованного вывода сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Днем ранее, 11 января, Токаев пообещал, что этот вывод займет не более 10 дней.

Военный контингент ОДКБ был направлен в республику в связи с массовыми протестами, вспыхнувшими после повышения цен на сжиженный газ. От России в "миротворческой миссии" в Казахстане участвуют среди прочих несколько бригад ВДВ.