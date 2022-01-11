Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 20:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия начала новые военные учения вблизи границ с Украиной
20:03 11.01.2022 |
Российские военные начали учения со стрельбами на общевойсковых полигонах в расположенных вблизи украинской границы регионах, а именно Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 11 января.
Указывается, что в учениях задействованы около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа. "Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", - говорится в сообщении Минобороны России.
Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году
|Россия начала новые военные учения вблизи границ с Украиной
|В парламенте Британии исследуют, как эффективнее бороться с «грязными» российскими деньгами в стране
|Скандал в центробанке США. Вице-президент ФРС ушел в отставку из-за торговли акциями
|В США опасаются ухудшения отношений с ФРГ из-за «СП-2»
|Мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений в Китае
|Экономический подъем определяет перспективы глобального финансового сектора в 2022г - Fitch
Это интересно
|В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов
|ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн
|Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям