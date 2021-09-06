Финансовые новости
- |
- 06.09.21
- |
- 22:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Узбекистан готов к возобновлению регулярного ависообщения с Украиной - посол
16:47 06.09.2021 |
По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Украине Алишера Курманова, сейчас между двумя странами ведутся переговоры по возобновлению авиационного сообщения.
"Хотелось бы надеяться, что в текущем году стороны все-таки достигнут консенсуса. Хотя сам факт того, что с июня прошлого года украинские авиаперевозчики начали программу чартерных рейсов, и на сегодняшний день две украинские авиакомпании МАУ и Sky Up осуществляют регулярные чартерные рейсы в Узбекистан, говорит о рентабельности данного направления" - сообщил посол в эксклюзивном интервью информагентству "Интерфакс-Украина".
Кроме того, по мнению Курманова, обнадеживающе прозвучали намерения авиакомпании Sky Up и Bees Airline осуществлять рейсы по маршруту Киев - Самарканд. Посол считает, что это явный сигнал того, что бизгнес голосует "за" в вопросе возобновления прямых рейсов между странами.
"Хочу подчеркнуть, что вопрос лежит в исключительно коммерческой плоскости. В частности, 19 апреля с.г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по трансформации компаний Uzbekistan Airways. Согласно представленной презентации, в условиях глобальной пандемии авиакомпания объявила о закрытии 12 авиарейсов и проанонсировала решение ввести новый рейс в Киев. Как видите, полёты в Киев обозначены как перспективные, несмотря на все проблемы, с которой сталкивается сегодня гражданская авиация" - отметил представитель Узбекистана.
В заключение посол пожелал авиационным Украины и Узбекистана властям ускорить переговорный процесс, так как регулярное авиасообщение значительно усилит экономическую и культурно-гуманитарную составляющую наших отношений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
ТОП-НОВОСТИ
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
|Спасти «Единую Россию». Какой апофеоз готовят в ОРДЛО перед думскими выборами
|Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Узбекистан готов к возобновлению регулярного ависообщения с Украиной - посол
|Европейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евро
|В США Байден снизит арендные ставки на землю для экологических электростанций
|Черногория в огне: как «сербский мир» и друзья России поставили страну на грань раскола
|Торговый оборот между Узбекистаном и Украиной растет
|Гвинея: военные свергли президента Альфу Конде, обнулившего сроки
Это интересно
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
|Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов
|Google научила искусственный интеллект повышать разрешение фото до 16 раз без потери качества
|Tencent расторгла все эксклюзивные музыкальные контракты
|Hyundai планирует поставлять по 64 тысячи водородных грузовиков в год к концу десятилетия
|Официально: Windows 11 выходит 5 октября