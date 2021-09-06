Узбекистан готов к возобновлению регулярного ависообщения с Украиной - посол

По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Украине Алишера Курманова, сейчас между двумя странами ведутся переговоры по возобновлению авиационного сообщения.

"Хотелось бы надеяться, что в текущем году стороны все-таки достигнут консенсуса. Хотя сам факт того, что с июня прошлого года украинские авиаперевозчики начали программу чартерных рейсов, и на сегодняшний день две украинские авиакомпании МАУ и Sky Up осуществляют регулярные чартерные рейсы в Узбекистан, говорит о рентабельности данного направления" - сообщил посол в эксклюзивном интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по мнению Курманова, обнадеживающе прозвучали намерения авиакомпании Sky Up и Bees Airline осуществлять рейсы по маршруту Киев - Самарканд. Посол считает, что это явный сигнал того, что бизгнес голосует "за" в вопросе возобновления прямых рейсов между странами.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос лежит в исключительно коммерческой плоскости. В частности, 19 апреля с.г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по трансформации компаний Uzbekistan Airways. Согласно представленной презентации, в условиях глобальной пандемии авиакомпания объявила о закрытии 12 авиарейсов и проанонсировала решение ввести новый рейс в Киев. Как видите, полёты в Киев обозначены как перспективные, несмотря на все проблемы, с которой сталкивается сегодня гражданская авиация" - отметил представитель Узбекистана.

В заключение посол пожелал авиационным Украины и Узбекистана властям ускорить переговорный процесс, так как регулярное авиасообщение значительно усилит экономическую и культурно-гуманитарную составляющую наших отношений.



