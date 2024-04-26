Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України
23:01 26.04.2024 |
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
Як пише "Європейська правда", її слова на пресконференції цитує бельгійський телеканал RTBF.
За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.
"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", - додала голова бельгійського Міноборони.
Раніше вона, а також прем'єр Бельгії Александр Де Кроо анонсували прискорене постачання Україні власних винищувачів F-16, яке відбудеться до кінця 2024 року, а не з 2025-го, як планувалось раніше.
Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.
Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжує вести переговори із союзниками про можливість постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема й Patriot.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів
|Остін анонсував виділення ще одного пакету допомоги Україні на $1 мільярд
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
|Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування
|Канада виділяє ще майже $12 млн на виробництво дронів і снаряди для України
|Фінляндія вперше долучиться до місії НАТО з патрулювання Чорного моря
|Міноборони Данії: Підготовка українських пілотів просувається, мета – передати Україні перші літаки F-16 влітку
|Норвегія виділяє $13,7 мільйона на обслуговування переданих Україні танків Leopard
|Топ-генерал США про Abrams в Україні: обговорюємо швидку адаптацію до умов на фронті
|Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу
Бізнес
|SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
|Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
|Mazda представила новий кросовер CX-80
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3