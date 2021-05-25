Google впервые подала иск к Роскомнадзору

Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года, сообщает "Коммерсант".

По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

«В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы»,- считает адвокат Екатерина Абашина.

Эксперты не исключают, что Google может продолжить разбирательства в международных судах. В пользу такого развития событий говорит также тот факт, что корпорация подала иск не от имени дочернего ООО "Гугл", а от имени головной компании.

22 мая Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с видеозаписи интервью телеканала Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.

