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Парламент Молдовы отменил назначение главы Конституционного суда
17:28 23.04.2021 |
Парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.
Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).
В проекте постановления говорилось, что судьи КС нарушили присягу перед действующим составом парламента. Этот документ стал реакцией социалистов на решение КС от 15 апреля, в котором суд констатировал наличие обстоятельств для роспуска парламента.
После этого глава юридической комиссии, депутат от ПСРМ Василий Боля представил законопроект о частичном отзыве административного акта о назначении судьи КС Домники Маноле. Боля заявил, что при назначении Маноле "было допущено множество нарушений". За это предложение проголосовали депутаты от ПСРМ, платформа Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы) и депутат Александр Олейник.
Новым судьей КС назначили Бориса Лупашко. Однако депутаты не уточнили, назначают ли Лупашко вместо Маноле. При этом в КС остается вакантным место одного судьи, но назначать его должен Высший совет магистратуры.
Лупашко принес присягу в зале заседаний парламента через 15 минут после того, как парламент предложил и проголосовал за его назначение. Секретариат парламента успел пригласить президента Санду на принятие присяги, но, как сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный, глава государства отказалась прийти.
Конституционный суд Молдовы состоит из шести судей, двух из них назначает правительство, двух - парламент и еще двух - Высший совет магистратуры.
Напомним, Конституционный суд поддержал Майю Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить, поскольку он не может сформировать правительство. Решение КС обжаловать невозможно.
Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как экс-президент Игорь Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.
"Социалисты" выступили с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов главы государства.
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