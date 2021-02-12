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Сын Бердымухамедова назначен вице-премьером Туркменистана
15:51 12.02.2021 |
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего сына Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства, сообщает в четверг информационное агентство ORIENT.
Президент республики ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.
На эту должность глава государства назначил Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства.
Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
Согласно президентскому постановлению о статусе новой должности, в Кабинете министров будет создан Контрольный отдел.
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