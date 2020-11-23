В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция

Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" с большим отрывом побеждают во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Грузинская мечта" фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября.

В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.

Согласно данным на сайте ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии набирают около 90% голосов.

Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов. Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, которые проходили 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы.

Оппоненты власти призвали своих сторонников к "полному игнорированию" голосования.