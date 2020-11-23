Финансовые новости
- |
- 23.11.20
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция
09:24 23.11.2020 |
Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" с большим отрывом побеждают во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Грузинская мечта" фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября.
В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, которые прошли во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.
Согласно данным на сайте ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии набирают около 90% голосов.
Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов. Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, которые проходили 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы.
Оппоненты власти призвали своих сторонников к "полному игнорированию" голосования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
|Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км
|Проскочить между капельками. Почему у Зеленского решили отправить Маркарову в Вашингтон
|Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден назначит госсекретарем США своего советника Энтони Блинкена
|Moderna назвала цену на свою вакцину
|Турция уже в ближайшее время отправит военных в Азербайджан
|В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция
|Трамп отправился играть в гольф во время саммита G20
|Лидеры G20 продлили заморозку долгов бедных стран на фоне пандемии COVID-19
Это интересно
|Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
|Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах
|Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC