Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»

39 процентов россиян назвали причиной продолжающихся уже почти три недели массовых протестов после президентских выборов в Беларуси "провокации зарубежных сил". Таковы данные опубликованного в четверг, 27 августа, опроса, проведенного социологами "Левада-центра" Еще 24% респондентов считают происходящее "провокацией со стороны белорусской оппозиции". При этом 28% опрошенных полагают, что протесты вспыхнули из-за усталости белорусов от долгого правления Лукашенко, 23% назвали причиной фальсификацию итогов президентских выборов, еще 17% - жестокость силовиков.

Большинство опрошенных (48%) полагают, что президентские выборы прошли честно (вполне честно - 23 процента, в основном честно - 25%). Противоположная точка зрения у 36 процентов респондентов (во многом нечестно - 18% совсем нечестно -18%). При этом к протестующим россияне относятся скорее негативно (39%), чем позитивно (25%).

Белорусских силовиков поддержал каждый второй респондент

Оценки россиянами действий белорусских правоохранителей разделились примерно поровну. 38% респондентов полагают, что жестокие действия силовиков были необходимо для наведения порядка, 35% опрошенных уверены, что избиению людей нет оправдания. Почти каждый пятый респондент (18%) не сомневается, что силовики действовали в рамках закона.

Опрос был проведен методом личного интервью с 20 по 26 августа, в нему участвовали 1600 человек старше 18 лет.