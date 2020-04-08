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Moody's из-за коронавируса ухудшило прогноз по банковской системе России до негативного
12:12 08.04.2020 |
Международное рейтинговое агентство Moody's в условиях распространения коронавируса и обвала цен на нефть понизило прогноз по банковской системе РФ до негативного со стабильного, говорится в отчете агентства.
"Мы изменили прогноз по банковской системе России на следующие 12-18 месяцев со стабильного на негативный. Прогноз отражает наше мнение о том, что вспышка коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность и нанесут ущерб качеству активов и прибыльности банков", - говорится в документе.
Так, по мнению агентства, операционная среда для кредитных организаций в стране ухудшится, поскольку экономический рост "практически остановится". "Рост ВВП России в 2020 году маловероятен из-за низких цен на нефть и повсеместного закрытия бизнесов в целях ограничения социальных контактов и сдерживания эпидемии коронавируса", - отмечает агентство.
"Прибыльность банков ухудшится и едва ли останется положительной для всех участников банковского сектора. Основными негативными факторами станут рост кредитных потерь и снижение чистой процентной маржи... Несмотря на некоторое ожидаемое сокращение депозитной базы, Moody's считает, что существующих источников фондирования будет достаточно для финансирования кредитной деятельности банков", - отмечается в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.
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