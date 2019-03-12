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В «Газпроме» разгорелся скандал из-за украденной трубы
09:47 11.03.2019 |
В Ленинградской области России в марте после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту хищения 700 миллионов рублей (10,5 миллиона долларов) при строительстве газопровода.
Об этом сообщает КоммерсантЪ.
Предметом скандального договора между ООО "Газпром инвест" (дочерняя структура ПАО "Газпром") и ООО "Омега" было строительство газопровода до города Приозерска в Ленинградской области стоимостью почти 2 млрд руб.
По данным прокуратуры Ленинградской области, сейчас завершен лишь первый этап строительства газопровода, при этом ООО "Омега" получило на свои счета 1,7 млрд руб. за якобы выполненные работы в период с ноября 2012 года по март 2016 года.
В СМИ попала аудиозапись с закрытого совещания с управленцами "Газпрома", на которой топ-менеджер Сергей Прозоров раскритиковал своих подчиненных.
По его словам, хотя объект строится по личному указанию главы правления Алексея Миллера, в руководстве компании не решили проблему вовремя и "допустили позор".
Прозоров посетовал, что во время инспекции по объектам в Ленинградской области испытал "такое неудобство, такой дискомфорт и расстройство".
"Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем?!" - заявил топ-менеджер "Газпрома".
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