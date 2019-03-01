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Лукашенко не исключил введения общей валюты в Союзном государстве
12:57 01.03.2019 |
Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках так называемого "Большого разговора с президентом" не исключил возможности введения в Союзном государстве единой валюты. Как передает в пятницу, 1 марта, корреспондент DW, Лукашенко заявил, что это будет "не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль". "Если он будет", - уточнил президент Беларуси. Лукашенко добавил, что главный вопрос - местонахождение будущего эмиссионного центра. По словам белорусского президента, он обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным и выразил согласие на то, чтобы эмиссионный центр был в Санкт-Петербурге.
Лукашенко заметил, что, по его мнению, у Москвы нет планов "поглотить" Беларусь. "Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал", - сказал Лукашенко, добавив, что "настроения такого не было". "Я бы почувствовал это", - полагает президент Беларуси.
"Россия должна прекратить лоббировать олигархов"
Лукашенко призвал правительство России перестать "лоббировать олигархические кланы", которые "блокируют поставки белорусской продукции". Политик считает, что в России крупный бизнес "сросся с властью" и "проталкивает свои вопросы". В качестве примера подобных лоббистов Лукашенко назвал экс-главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева, который якобы скупил сахарные заводы и препятствует поставкам товаров из Беларуси.
Лукашенко также обратил внимание на то, его страна не является "нахлебником", и призвал не обвинять Беларусь в этом. Он обратил внимание на то, что Москва выделила Минску кредит на строительство АЭС, однако ставка кредита оказалась выше, чем в случае кредита, выданного Россией Вьетнаму. "Нам "враги" наши западные дают кредиты под 2 процента", - заявил Лукашенко. Он заметил, что Минск очень дисциплинированно исполняет все свои обязательства.
Затронув в ходе своего "Большого разговора" (на встрече присутствуют не только журналисты. - Ред.) тему предстоящих выборов в Республике Беларусь, Александр Лукашенко заявил: "Парламентские выборы мы проведем честно, а президентские как надо".
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