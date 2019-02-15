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Bellingcat установила личность третьего вероятного отравителя Скрипалей
21:51 14.02.2019 |
Третий вероятный соучастник отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, ранее известный под именем Сергей Федотов, опознан как высокопоставленный сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны России (ГРУ) Денис Сергеев. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила журналистская расследовательская группа Bellingcat.
По сведениям журналистов, Сергеев и его альтер эго "Сергей Федотов" родились 17 сентября 1973 года. Денис Сергеев появился на свет в казахстанском городе Ушарал неподалеку от советско-китайской границы. Проходил срочную службу в Новороссийске.
Между 2000 и 2002 годами Сергеев был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, прозванную "консерваторией ГРУ", отмечает Bellincat. По оценкам расследователей, исходя из срока службы и характера назначений Сергеева после учебы в академии, сегодня он должен носить звание полковника либо генерал-майора.
В 2010 году на свет появился "Сергей Федотов". Паспорт на это имя выдал тот же паспортный стол 770001 в Москве, в котором получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей - Мишкин и Чепига. Как и в случае с другими тайными паспортами, выданными Мишкину и Чепиге, "причина" выдачи нового паспорта была указана как "непригодность к использованию" предыдущего документа, который, как утверждают журналисты, никогда не существовал.
Визит в Лондон
Как указывается в расследовании, роль Дениса Сергеева в подготовке и отравлении Скрипалей пока не выяснена. Как и то, был ли он в Солсбери. Известно, что Сергеев прилетел в Лондон 2 марта утренним рейсом "Аэрофлота". В тот же день, но уже вечерним рейсом, до английской столицы добрались Мишкин и Чепига.
Сергеев забронировал обратный рейс на самолет "Аэрофлота" из Хитроу в Москву на 4 марта, день, когда были отравлены Скрипали. Однако, по данным Bellingcat, разведчик так и не появился в аэропорту, несмотря на то, что зарегистрировался на рейс. Вместо этого он каким-то образом добрался до Рима и в тот же день вылетел обратно в Москву.
Отметился в Болгарии
О том, что "Сергей Федотов" является третьим подозреваемым в "деле Скрипалей" 6 февраля сообщила британская газета The Telegraph. Несколько дней спустя стало известно, что человек с этим именем может быть причастенк попытке отравления болгарского оружейного фабриканта Эмилиана Гебрева в 2015 году. Предполагается, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".
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