Лукашенко поручил начать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству начать поставки нефти в страну через порты стран Балтии, считая возможным договориться с ними о совместной покупке "черного золота" для переработки на белорусских НПЗ с последующей поставкой в страны Балтии произведенных нефтепродуктов.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

По словам президента Белоруссии, "если литовцы не согласны, (надо - ред.) с латышами договориться и закупать эту нефть". "Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - продолжил Лукашенко, отметив, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

С этими странами "можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе", считает президент Белоруссии. Он напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских НПЗ, после чего Минск сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России.

Ранее Лукашенко на фоне споров с Россией в энергетике поручал чиновникам искать способы поставок нефти, альтернативные нынешним - из РФ. В ноябре в концерне "Белнефтехим" заявляли, что по-прежнему считают актуальной тему диверсификации поставок нефти в республику и постоянно над этим работают. Там напомнили, что ранее было отработано несколько маршрутов поставки и источников "альтернативной нефти": с Ближнего Востока, из Азербайджана, из Латинской Америки.

По данным "Белнефтехима", на нефтеперерабатывающих заводах республики в 2018 году было переработано около 18,2 миллиона тонн углеводородного сырья. Согласно белорусско-российским договоренностям, Белоруссия беспошлинно получает из России 24 миллиона тонн нефти в год, в том числе 18 миллионов тонн для переработки на своих НПЗ, а в отношении остальной Минск имеет право реализовать механизм "перетаможки".