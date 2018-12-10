Россия впервые заняла второе место в мире по продаже оружия

По данным Стокгольмского института проблем мира и конфликтов (SIPRI) доля продаж оружия крупнейшими российскими компаниями на глобальном рынке по итогам 2017 года достигла 9,5%. Таким образом, Россия поднялась на второе место среди мировых экспортеров, потеснив Великобританию, занимавшую эту позицию с 2002 года. Доля Соединенного Королевства в мировых поставках в 2017 году составила 9%. Лидерами оружейных продаж остались компании США - на их долю пришлось 57%.

В топ-10 по продажам впервые вошел российский концерн ПВО "Алмаз-Антей". Всего же в топ-100 по версии SIPRI вошло 10 компаний из России. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом они нарастили продажи на 8,5% до $37,7 млрд.

"С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил", - отметил старший исследователь программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.

Общий объем продаж компаний топ-100 в 2017 году составил в денежном эквиваленте $398,2 млрд. Показатель на 2,5% превысил результаты 2016 года и на 44% - 2002. Таким образом, рост продаж вооружений в 2017 году продолжился третий год подряд.