WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Такое решение исполком WADA принял на заседании, которое прошло на Сейшельских островах в четверг, 20 сентября. За восстановление РУСАДА в правах высказались 9 членов исполкома, еще 2 были против. Как заявил глава WADA Крейг Риди, которого цитирует агентство SID, решение вернуть аккредитацию РУСАДА принято с условием соблюдения агентством "строгих требований".

В частности, аккредитация может быть вновь отозвана, если Россия к концу года не предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, Москва должна письменно признать выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Ранее с заявлением против возвращения РУСАДА аккредитации выступили 13 национальных антидопинговых агентств, включая Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA). "Мы, международные антидопинговые агентства, поражены тем компромиссным решением по восстановлению прав РУСАДА, которое было предложено... большинством голосов комитета WADA по соответствию", - подчеркивается в документе. По мнению его авторов, сначала российская сторона должна доказать, что вновь соответствует критериям WADA. Аналогичная позиция и у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). А бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков заявил, что восстановление РУСАДА в правах будет иметь катастрофические последствия для "чистого" спорта.

В 2015 году WADA признала РУСАДА не соответствующим его кодексу и лишило аккредитации. Решение было принято на фоне многочисленных допинговых скандалов, прогремевших в РФ после Олимпийских игр-2014 в Сочи. В докладе, подготовленном независимой комиссией WADA, сообщалось о выявленной в России системе применения и сокрытия допинга, поддерживаемой на высшем государственном уровне.