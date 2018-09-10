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Беларусь отказалась от кредитов МВФ
08:37 10.09.2018 |
Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. - Ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения". Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.
При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает. "Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - добавил Ермолович.
По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов. Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.
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