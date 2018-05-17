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Бывший топ-менеджер ВТБ Котлер найден мертвым. Чем он известен?
07:48 17.05.2018 |
Тело бывшего вице-президента ВТБ и экс-члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в квартире на Большой Никитской улице. Следователи предполагают, что он совершил самоубийство. Котлер задолжал почти 50 млн руб ВТБ по ипотечному кредиту за квартиру в Брюсовом переулке и судился за невыплаченную зарплату со своим предыдущим работодателем - "Новороссийским морским торговым портом".
Котлер, которому 13 мая исполнилось 50 лет, несколько дней не выходил на связь, и его начали искать помощник и проживающая во Франции супруга, сообщают телеканал "Рен" и связанный с Life телеграм-канал Mash. Mash сообщил, что водитель Котлера приехал на Никитскую, где жил его начальник, но дверь оказалась заперта изнутри. Он вызвал полицию и спасателей, которые вскрыли квартиру и обнаружили тело.
Как сообщили источники "Интерфакса" и РБК в правоохранительных органах, Котлер оставил предсмертную записку. Из ее текста следует, что самоубийство он совершил по личным мотивам. В сообщении главного управления Следственного комитета по Москве говорится, что в квартире жилого дома на Большой Никитской сегодня было обнаружено тело мужчины. Имя погибшего при этом в сообщении не упоминается.
"По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена", - говорится в сообщении ведомства. Проверку взял под контроль руководитель московского главка СК Александр Дрыманов.
В начале мая Арбитражный суд Москвы признал Котлера банкротом из-за долга в 50 млн руб. банку ВТБ. Котлер в 2015 году взял в ВТБ ипотечный кредит на покупку квартиры в Брюсовом переулке за 80,4 млн руб, но перестал платить по нему, и в декабре 2017 банк обратился в суд.
В апреле Котлер начал судиться со своим работодателем - "Новороссийским морским торговым портом". Он был заместителем директора НМТП и возглавлял представительство компании в Москве. "Коммерсант" и РБК сообщают, что Котлера уволили в январе-феврале за прогулы.
Иск Котлера к НМТП зарегистрировал 18 апреля Савеловский районный суд Москвы, по нему 14 мая была проведена беседа. Котлер требовал взыскать с ответчика невыплаченную зарплату и денежную компенсацию за просрочку с ее выплатой. Судебное заседание по иску было назначено на 25 июня.
Долей в НМТП владеет группа "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова, которого в марте арестовали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале назвал смерть Котлера странной. Он отметил, что "недели три назад" случайно увиделся с Котлером в аэропорту. "Произвел впечатление человека, полного планов. Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при Правительстве", - написал политолог.
Политолог Евгений Минченко в телеграм-канале Politburo 2.0 написал, что видел Котлера 10 мая на экспертном совете "Единой России". "Был он бодр и весел, перешёптывался и хихикал с соседями. Не производил впечатление человека с серьезными проблемами, - сообщил Минченко. - Но последнее место работы (вероятно, речь о НМТП - Би-би-си) у него, конечно, было горячее".
Кто такой Юрий Котлер
* Выпускник журфака МГУ Котлер в начале 1990-х работал экономическим обозревателем в РИА Новости, а также писал для газет New York Times и Time. Он руководил русской версией экономического еженедельника Financial and Business News.
* Затем он ушел в пиар. Начинал он с должности замдиректора по корпоративному управлению компании "Бозелл СМГ", в середине девяностых стал пресс-секретарем федерального управления по делам о несостоятельности и банкротстве при Госкомимуществе. В 1997 год перешел в "Интеррос", где тоже занимался связями с общественностью. В начале 2000-х занимал пост старшего консультанта компании Ward Howell, которая занимается подбором топового персонала.
* С 2003 по 2006 годы Котлер возглавлял департамент по связям с общественностью группы "Менатеп", основатели и руководители которого Михаил Ходорковский и Платон Лебедев к этому моменту уже были арестованы.
* Позднее Котлер курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в "Тройке Диалог".
* До 2016 года Котлер входил в высший совет "Единой России". Он руководил партийным проектом "Кадровый резерв - профессиональная команда страны".
* С 2013 по 2015 годы был старшим вице-президентом ВТБ и советником главы банка Андрея Костина.
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