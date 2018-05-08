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Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера
16:01 07.05.2018 |
Президент России Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение главой правительства.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.
Ожидается, что вопрос об утверждении Д.Медведева главой кабинета министров Госдума рассмотрит на внеочередном заседании во вторник, 8 мая.
Этому будет предшествовать консультации кандидата в премьеры со всеми думским фракциями, которые начнутся уже в понедельник.
"Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая", - проинформировал В.Володин.
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