Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент России Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение главой правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Ожидается, что вопрос об утверждении Д.Медведева главой кабинета министров Госдума рассмотрит на внеочередном заседании во вторник, 8 мая.

Этому будет предшествовать консультации кандидата в премьеры со всеми думским фракциями, которые начнутся уже в понедельник.

"Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая", - проинформировал В.Володин.

