Санкции все еще представляют риск для России - аналитик Fitch

Санкции все еще представляют риск для России, заявил директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе в интервью агентству Bloomberg.

Международное рейтинговое агентство Fitch видит "очень высокую вероятность" повышения рейтингов Российской Федерации, однако отмечает риски, связанные с потенциальным ужесточением санкций США в отношении российского госдолга.

"Нам необходимо рассматривать вопрос санкций в более длительной перспективе, - считает Э.Ариспе. - Похоже, краткосрочные риски уменьшились, однако в Вашингтоне наблюдается определенная политическая динамика, которую мы продолжим отслеживать".

По словам эксперта, макроэкономические показатели и денежно-кредитная политика в России улучшились, но дополнительные санкции могут ограничить этот успех, хотя Fitch и не считает такой сценарий базовым.

Согласно графику Fitch проведет очередной пересмотр суверенных рейтингов РФ 23 февраля - в один день с другим агентством, S&P Global Ratings. Fitch сохранило российские рейтинги на инвестиционном уровне, даже когда Moody's и S&P перевели их в спекулятивную группу.

Текущие долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах по версии Fitch - "BBB-", прогноз - "позитивный".