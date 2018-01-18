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Россия пыталась купить 12 швейцарских кораблей, чтобы обойти санкции - СМИ
18:04 17.01.2018 |
Связан с Россией эстонский бизнесмен Тимо Сас хотел приобрести 12 швейцарских кораблей, чтобы помочь России обойти международные санкции.
По данным швейцарского издания Aargauer Zeitung, судовладелец-банкрот Ганс-Юрг Грундер намеревался продать обанкротившееся предприятие Enzian Shipping AG 45-летнему эстонцу из Таллина. Тот должен был принять на себя долги предприятия.
15 ноября 2016 в швейцарской прессе было опубликовано сообщение, что компания Enzian Shipping AG была переименована на TS Investor AG. ТS означало "Тимо Сас". Контракты уже якобы были подписаны. Таким образом судовладелец Грундер хотел спасти свои 12 кораблей и остаться в бизнесе.
По словам знакомых с делом людей, Тимо Сас приближенный к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствует информация, что стала публичной благодаря утечкам Panama Papers. Тимо Сас является одним из акционеров компании Triza Express Incorporated, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Владельцем этой компании является россиянин Сергей Зеленский из Санкт-Петербурга, директор отдела морского топлива у "Газпромнефти", дочерней компании российской государственной корпорации "Газпром".
Сас также является членом Совета директоров компании Pregol Shiprepair Yards, расположенной в военном порту в российском Калилингради. Все эти данные подводят к выводу, что у эстонца должны быть хорошие отношения с российскими военными и российскими властями, пишет издание.
По данным источников, покупка 12 швейцарских судов позволила бы РФ обойти международные санкции. Суда, плавающие под флагом нейтральной Швейцарии, позволили бы россиянам использовать их для транспортировки оружия, например, в Сирию.
"Поскольку Сас - эстонец, а следовательно и граждане ЕС, он может свободно передвигаться в Европе и действовать, несмотря на санкции. Он мог бы даже заключать договоры с НАТО о военных перевозках, которые выполнялись бы российскими моряками", - сказал источник.
Впрочем, эта сделка так и не была реализована. О сомнительном инвесторе было предупреждено швейцарское правительство. Кроме того, по данным секретных документов швейцарского бундесрата, Сас не выполнил своих контрактных обязательств. По каким причинам - не сообщается.
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