Китайцы расторгли сделкуо покупке 15% акций крупнейшей российского золотодобытчика

Китайская Fosun расторгла соглашение о покупке 15% акций крупнейшей российского золотодобытчика - ПАО "Полюс", которым владеет семья Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по подозрению в отмывании денег и налоговых махинациях.

Прекращено соглашение о продаже 12,561 млн обыкновенных акций "Полюса" консорциуму инвесторов во главе с Fosun International Limited , - говорится в сообщении "Полюса".

Соглашение было подписано и объявлено 31 мая 2017 г.

Цена акций "Полюса" на Мосбирже сегодня упала на 2,2% после этого сообщения.

Соглашение было подписано и объявлено 31 мая 2017 г.

Керимов находится во Франции под домашним арестом, который обеспечен залогом в 40 млн евро.

По утверждению прокурора Керимов нелегально ввозил во Францию чемоданы с деньгами: всего было незаконно ввезено около 800 млн евро. На эти деньги совершались махинации с недвижимостью, считают французские следователи. Керимов с партнерами покупал на Лазурном берегу недвижимость по заниженным ценам для снижения налоговых выплат.

Сегодня стало известно, что деле Керимова появился новый фигурант: во Франции арестован гражданин Швейцарии Александр Штудхальтер.

Следствие полагает, что Штудхальтер - посредник Керимова в махинациях с недвижимостью.

Сулейман Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 21 ноября 2017 г. Керимов - член Совета Федерации от Дагестана с 2008 г., его активы, по оценке Forbes, в 2016 г. стоили $1,6 млрд, а в 2017 г. - $6,3 млрд.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях "Полюса" считается одной из самых низких в мире. "Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 71 млн унций).

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

Керимов в настоящий момент контролирует 100% PGIL, владеющей 82,44% акций "Полюса". Компания PGIL (Polyus Gold International Limited) зарегистрирована на о. Джерси.