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Конституционный суд Молдавии одобрил проект о смене названия госязыка
15:34 31.10.2017 |
Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту о внесении в конституцию поправки о смене названия государственного языка - с молдавского на румынский. Об этом во вторник, 31 октября, заявил глава КС Тудор Панцыру.
Законопроект был подготовлен депутатами Либерал-демократической партии Молдавии. Подписи под ним поставили 35 депутатов (всего в молдавском парламенте 101 место). Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосует две трети депутатов. Президент страны Игорь Додон уже заявил, что намерен заблокировать этот законопроект.
Между тем еще в 2013 году КС признал румынский государственным языком страны. Дело в том, что, в отличие от конституции, в Декларации о независимости Молдавии упоминается румынский язык. "Декларация о независимости является неотъемлемой частью конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - заявил тогда председатель суда Александр Тэнасе.
Споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихают в стране со времени обретения независимости.
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