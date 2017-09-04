Рамзан Кадыров заявил, что его слова о Мьянме целенаправленно исковеркали и переврали

Рамзан Кадыров / Эхо москвы

В Интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Как говорится - глухой не услышит, так сам придумает. Мою речь исковеркали и переврали, причём сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора. Сколько бы некоторые СМИ не пытались делать рейтинг на лжи в отношении меня и Чеченской республики, я до сих пор удивляюсь их непрофессионализму. Меня удивил и канал НТВ, который в погоне за дешевой сенсацией вместе с либеральными СМИ, интерпретировал мои слова и вырывал их из контекста.

Все, кто слышал мое выступление (оно есть в свободном доступе), знают, что и как я сказал, и что я имел в виду. Я абсолютно уверен, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать мерам, направленным на оказание помощи угнетенным. Это касается и ситуации в Мьянме!

В мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия.

Наш Президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным людям в разных уголках мира. И в этом мы в очередной раз убедились в Сирии, убеждаемся на примерах гуманитарных операций по возвращению российских детей и женщин из Ирака. И разговоры о том, что Россия в ООН блокировала резолюцию по поддержке народа рохинья, абсолютно беспочвенны и циничны.

Я знаком с Владимиром Владимировичем более 15 лет и знаю его однозначную позицию! И очень рад, что он озвучил её навесь мир. Я пехотинец Путина. И даже если весь мир будет против него, я буду на его стороне и останусь его верным пехотинцем. Я неоднократно об этом заявлял и еще раз говорю! Я никогда не поддержу несправедливость. Мне оказано доверие, чтобы добиваться справедливости! И это доверие самого мудрого и справедливого Президента и лидера нации! Россия - это самое справедливое государство в мире!

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