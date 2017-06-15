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Белоруссия исключит российские рубли из золотовалютного резерва
08:21 15.06.2017 |
С 1 июля 2017 года Национальный Банк Белоруссии исключит российские рубли из состава золотовалютных резервов, но продолжит их использовать для выплат по обязательствам страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.
С 1 июля НББ будет использовать только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.
На 1 июня 2017 года объем золотовалютных резервов НББ оценивался в 5,239 млрд долларов по стандарту МВФ и в 5,604 млрд долларов по национальному стандарту. При этом объем валютных активов по стандарту МВФ оценивался примерно в 2,347 млрд долларов, а по национальному стандарту - в 2,5895 млрд долларов.
Решение об отказе от национального стандарта в НББ объяснили необходимостью совершенствования правил управления золотовалютными резервами, а также использованием опыта, «полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств».
В сообщении НББ особо отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе регулятора. Такие активы будут использоваться для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и Правительства Республики Беларусь» и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.
В 2016 году, по данным НББ, доля российского рубля в экспортных доходах Белоруссии выросла до 40,1% (с 33,7% в 2015 году) на фоне снижения мировых цен на нефтепродукты. В то же время доля российского рубля в операциях с иностранной валютой на рынке Белоруссии выросла до 18,8% (с 16,3% в 2015 году).
С 1 ноября 2016 года НББ увеличил удельный вес российского рубля в корзине валют, используемой при расчете курса белорусского рубля с 40 до 50%. При этом доля доллара США была сохранена на уровне 30%, а доля евро снижена с 30 до 20%. Увеличение доли российского рублях объяснялось необходимостью «сближения удельного веса российского рубля в корзине иностранных валют и доли Российской Федерации во внешнеторговом обороте».
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