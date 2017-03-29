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Топливно-энергетический комплекс
Высший суд ЕС признал санкции против России законными
14:27 28.03.2017 |
Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией.
Как отмечает Би-Би-си, таким образом, высший суд Евросоюза отклонил жалобу российской компании "Роснефть", утверждавшей, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза.
В тексте решения суда суть претензий "Роснефти" детально не раскрывается.
Российская государственная компания "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 2014 года попавшие под санкции Евросоюза, в октябре подали в суд на Европейский Совет, регулирующий ограничительные меры.
Компания "Роснефть" вместе с "Газпромнефтью" и "Транснефтью", а также пятью российскими госбанками, попала под секторальные санкции ЕС также в конце июля.
Аналогичные иски подали российские Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ и отдельно нефтяное подразделение "Газпрома", "Газпром нефть".
"Роснефть" разместила тендер на 17,7 млн фунтов стерлингов (около $28,5 млн) на оказание юридических услуг в связи с оспариванием экономических санкций.
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