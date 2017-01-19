Подписание Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало", - заявил И.Додон во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "мы потеряли российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал И.Додон.

Президент Молдавии отметил, что возобновление полного экономического сотрудничества с Россией нельзя обеспечить быстро.

"Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас. Но мы понимаем, что Москва не сразу строилась. Мы понимаем, что то, что было разрушено годами, все решить в один день невозможно", - заявил И.Додон.

Касаясь сотрудничества Молдавии с ЕврАзЭС, президент республики сказал, что во вторник утром встречался с руководством Евразийской комиссии и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС.

"Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению (с Россией) ", - подчеркнул И.Додон.

Он сообщил также, что попросил В.Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

