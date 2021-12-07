Финансовые новости
- |
- 07.12.21
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР в основном растут 7 декабря на фоне внешнеторговой статистики Китая
07:54 07.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после выхода китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,12%, до 3593,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,79%, до 2475,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index подскакивает на 1,5%, до 23702,78 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,51%, до 2988,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,08%, до 7323,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,15%, до 28531,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных из Китая. Так, объем экспорта страны в ноябре в годовом выражении вырос на 22%, а объем импорта - на 31,7%. В итоге с начала года, за январь-ноябрь, экспорт из Китая вырос на 31,1% и составил 3,026 триллиона долларов, а импорт - на 31,4%, до 2,444 триллиона; соответственно, положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 581,7 миллиарда долларов.
Кроме того, опасения инвесторов по поводу распространения штамма "омикрон" нового коронавируса немного ослабли, поскольку многие эксперты считают, что его влияние на экономику не будет столь сильным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе
|Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото немного дешевеет 7 декабря на росте доходности гособлигаций США
|Евро умеренно укрепляется к доллару 7 декабря в ожидании макростатистики
|Фондовые биржи АТР в основном растут 7 декабря на фоне внешнеторговой статистики Китая
|Фондовые индексы США закрылись ростом на фоне ослабления опасений в отношении опасности «омикрона»
|На межбанке 6 декабря гривня пережила несколько всплесков роста, после чего закрыла сессию ниже котировок открытия
|А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг
Это интересно
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1
|Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео