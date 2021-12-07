Фондовые биржи АТР в основном растут 7 декабря на фоне внешнеторговой статистики Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после выхода китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,12%, до 3593,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,79%, до 2475,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index подскакивает на 1,5%, до 23702,78 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,51%, до 2988,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,08%, до 7323,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,15%, до 28531,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных из Китая. Так, объем экспорта страны в ноябре в годовом выражении вырос на 22%, а объем импорта - на 31,7%. В итоге с начала года, за январь-ноябрь, экспорт из Китая вырос на 31,1% и составил 3,026 триллиона долларов, а импорт - на 31,4%, до 2,444 триллиона; соответственно, положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 581,7 миллиарда долларов.

Кроме того, опасения инвесторов по поводу распространения штамма "омикрон" нового коронавируса немного ослабли, поскольку многие эксперты считают, что его влияние на экономику не будет столь сильным.