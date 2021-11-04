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НКЦБФР допустила к обращению акции Pfizer
20:40 04.11.2021 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 4 ноября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
Отмечается, что 4 ноября в ходе заседания комиссия приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала.
Так, комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке следующим компаниям: Nike, Inc.; Mеrck & Co., Inc.; Paypal Holdings, Inc.; Nvidia Corporation; Pepsico, Inc.; Pfizer Inc.; Qualcomm Incorporeted; The Pocter & Gamble Company; The Walt Disney Company; Starbucks Corporation; United Parcel Service; Walmart Inc.
Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.
Pfizer - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, основанная в Нью-Йорке в 1849 году. Основу портфеля продуктов составляют инновационные фармацевтические препараты в перспективных терапевтических областях.
Ежегодно компания инвестирует более 7 млрд долларов в исследования и создание новых лекарственных средств.
Как сообщали Українські Новини, НКЦБФР на заседании 15 июля приняла решение о допуске к обращению на территории Украины 8 выпусков еврооблигаций.
Также ранее НКЦБФР допустила к обращению акции Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. и Bank of Ameriса Сorporation.
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