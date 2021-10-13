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Основные фондовые индексы США 12 октября снизились на закрытии бирж
07:59 13.10.2021 |
Основные фондовые индексы США снизились на закрытии бирж, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,34%, до 34378,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 14465,92 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 4350,65 пункта.
Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября осталась на уровне 5,3%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Эти данные имеют ключевое значение для участников торгов, поскольку они влияют на дальнейший курс политики Федрезерва США.
Также инвесторы будут наблюдать за началом сезона отчетности. В среду свой отчет представит JP Morgan Chase & Co., а затем, в четверг - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу - Goldman Sachs.
"Сезон отчетности даст нам хорошие подсказки относительно того, как обстоит ситуация с проблемами в поставках, которые способствуют росту цен. Два сектора, о которых мы беспокоимся, это промышленность и розничная торговля, потому что именно компании из этих отраслей не могут легко управлять ценами", - сказала агентству Блумберг глава отдела акций и консультант по рынку капитала BNY Mellon Wealth Management Алисия Левайн (Alicia Levine).
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