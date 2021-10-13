Основные фондовые индексы США 12 октября снизились на закрытии бирж

Основные фондовые индексы США снизились на закрытии бирж, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,34%, до 34378,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 14465,92 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 4350,65 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября осталась на уровне 5,3%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Эти данные имеют ключевое значение для участников торгов, поскольку они влияют на дальнейший курс политики Федрезерва США.

Также инвесторы будут наблюдать за началом сезона отчетности. В среду свой отчет представит JP Morgan Chase & Co., а затем, в четверг - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу - Goldman Sachs.

"Сезон отчетности даст нам хорошие подсказки относительно того, как обстоит ситуация с проблемами в поставках, которые способствуют росту цен. Два сектора, о которых мы беспокоимся, это промышленность и розничная торговля, потому что именно компании из этих отраслей не могут легко управлять ценами", - сказала агентству Блумберг глава отдела акций и консультант по рынку капитала BNY Mellon Wealth Management Алисия Левайн (Alicia Levine).