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Дионисий Галикарнасский
Фондовые биржи АТР 30 сентября преимущественно растут на данных о деловой активности в Китае
08:00 30.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день квартала преимущественно растут на данных об увеличении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3549,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,67%, до 2386,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,99%, до 24417,6 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,44%, до 3074,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,72%, до 7320,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 29573,5 пункта.
На азиатских фондовых биржах в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика после выхода макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в Китае, по данным государственного статистического управления страны, вырос до 51,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее. А PMI в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 50 пунктов с уровня августа в 49,2 пункта.
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