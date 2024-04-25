Долар США дешевшає до євро та фунта перед публікацією даних про динаміку ВВП США

Долар США дешевшає до євро та фунта стерлінгів на торгах у четвер, зміцнюється в парі з єною.

Трейдери дотримуються вичікувальної позиції перед публікацією попередніх даних про динаміку ВВП США за перший квартал, які можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС). Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання американської економіки в січні-березні до 2,5% із 3,4% у попередньому кварталі.

Міністерство торгівлі США оприлюднить дані щодо ВВП о 15:30 EET у четвер.

Остання статистика із США була неоднорідною. Так, напередодні стало відомо, що замовлення на товари тривалого користування в країні в березні зросли на 2,6%, порівняно з лютим, - максимально з листопада минулого року.

Однак опубліковані раніше цього тижня індекси менеджерів із закупівель показали несподіваний спад активності в промисловому секторі США та уповільнення темпів зростання у сфері послуг у квітні, зазначає Market Watch.

Послаблення економічної активності в Штатах звузить для Федрезерву простір для маневру щодо відстрочення зниження базової процентної ставки.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 кв торгується на рівні $1,0722 порівняно з $1,0701 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2510 порівняно з $1,2465 напередодні.

Трейдери також чекають на публікацію звіту про доходи і витрати американців за березень, який включає ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Ці дані будуть оприлюднені у п'ятницю.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення зростання індексу PCE у березні до 2,6% у річному вираженні з лютневих 2,5% та уповільнення темпів підвищення індикатора базової інфляції (PCE Core) до 2,6% з 2, 8%.

Курс долара в парі з єною у четвер становить 155,56 єни проти 155,35 єни напередодні. У п'ятницю відбудеться чергове засідання Банку Японії.