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НБУ розглядає зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів - Пишний
17:10 25.04.2024 |
Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що регулятор розглядає можливості зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів.
Про це він повідомив, повідаючи на запитання кореспондента ЕП, під час брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.
"Наразі ми бачимо наявність достатніх передумов для того, щоб продовжити процес валютної лібералізації відповідно до тієї стратегії, яка була затверджена у рамках нашої взаємодії з МВФ", - розповів Пишний.
Пишний підкреслив, що ця стратегія побудована не на календарному графіку, а на передумовах, досягнення яких дозволяє Нацбанку робити наступні кроки щодо помʼякшення введених валютних обмежень.
За його словами, в НБУ бачать підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони на імпорт послуг і валютну лібералізацію у можливості обслуговуванні старих боргів.
Він додав, що НБУ знаходиться на фінальному етапу калібрування прийняття цих рішень, про які регулятор оголосить найближчим часом.
Наразі більшість валютних обмежень, які НБУ запровадив на початку великої війни, продовжують працювати. Серед яких заборона для приватного бізнесу переказувати валюту за кордон, навіть якщо мова йде про погашення зовнішніх боргів і навіть якщо це борги великих компаній.
Для великого бізнесу зняття відповідних обмежень дозволить обслуговувати свої зовнішні кредити та єврооблігації.
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