Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на 5 мільярдів
17:03 25.04.2024 |
Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх "дочок" російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" на 5 млрд грн. Це активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"Дочірні структури АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" були виведені з українського ринку в перші дні повномасштабної війни у лютому 2022 року. І станом на кінець березня бізнес отримав у власність через державні онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" вже майже чотири сотні активів цих банків", - сказала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Серед активів, що належали АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" і були продані через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі", - житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.
Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн грн, які можна придбати, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків.
Нагадаємо, придбати активи АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" або інших банків, що ліквідуються, на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі може кожен охочий, крім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ планує у травні презентувати Стратегію відновлення кредитування
|Нацбанк бачить простір до подальшого зниження облікової ставки
|НБУ розглядає зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів - Пишний
|Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на 5 мільярдів
|Долар США дешевшає до євро та фунта перед публікацією даних про динаміку ВВП США
|Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні
Бізнес
|Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok
|Google Chrome незабаром дасть змогу користувачам підписувати PDF-файли цифровим підписом
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11
|В Android 15 буде доступна нова функція Even Dimmer, яка ще більше захистить ваші очі в темряві
|Adobe «прокачала» Photoshop — і додала генеративний штучний інтелект Firefly Image 3
|Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть соцмережу
|Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok через можливе порушення законодавства ЄС