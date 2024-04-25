Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на 5 мільярдів

Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх "дочок" російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" на 5 млрд грн. Це активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Дочірні структури АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" були виведені з українського ринку в перші дні повномасштабної війни у лютому 2022 року. І станом на кінець березня бізнес отримав у власність через державні онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" вже майже чотири сотні активів цих банків", - сказала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед активів, що належали АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" і були продані через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі", - житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн грн, які можна придбати, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків.

Нагадаємо, придбати активи АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" або інших банків, що ліквідуються, на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі може кожен охочий, крім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.