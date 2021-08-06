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Фондовые биржи Азии 6 августа в основном перешли к снижению
08:25 06.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,48%, до 3449,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,42%, до 2436,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 26160 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,38% - до 3263,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,02%, до 7512,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 27807 пунктов.
На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика, поскольку инвесторы оценивают ситуацию с распространением штамма COVID-19 "дельта". Резкий рост заболеваемости в Китае привел к дополнительным ограничениям, что ставит под угрозу восстановление экономики.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, опасения по поводу ограничительных мер со стороны властей Китая, вероятно, сохранятся в течение продолжительного времени.
Одним из главных событий для трейдеров на этой неделе остаются статданные по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в июле снизится до 5,7% с 5,9% в июне.
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