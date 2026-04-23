Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до основних світових валют

10:50 23.04.2026 |

Фінанси

Долар США стабільний до основних світових валют на торгах у четвер.

Попит на американську валюту як актив "тихої гавані" зберігається у зв'язку з відсутністю прогресу в розв'язанні близькосхідного конфлікту. Другий раунд переговорів США та Ірану не відбувся, і обидві країни продовжують блокувати Ормузьку протоку, що обмежує постачання енергоресурсів та інших видів сировини на світовий ринок. Це призводить до посилення інфляційного тиску, через що впевненість експертів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) не знижуватиме базової ставки цього року, зростає, зазначає Trading Economics.

Чергове засідання ФРС відбудеться 28-29 квітня, і експерти чекають на збереження ставки на поточному рівні (3,5-3,75%).

"Коливання фінансових ринків у четвер, ймовірно, знову визначатиметься новинними заголовками", - йдеться в огляді аналітиків UOB. Експерти зазначають, що ринки особливо чутливі до подій на Близькому Сході та ситуації навколо Ормузької протоки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 9:20 кч торгується на рівні $1,1704 порівняно з $1,1705 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3491 проти $1,3501 напередодні.

У четвер ринок чекає на дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень, які буде оприлюднено о 15:30 кч.

Вартість долара в парі з єною становить 159,57 єни проти 159,49 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8325 юаня порівняно з 6,8318 юаня на закриття ринку в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9412
  0,0539
 0,12
EUR
 1
 51,3804
  0,1170
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9350  0,03 0,06 43,9650  0,03 0,06
EUR 51,4303  0,13 0,25 51,4434  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес