23.04.26
16:14
Долар США стабільний до основних світових валют
10:50 23.04.2026 |
Долар США стабільний до основних світових валют на торгах у четвер.
Попит на американську валюту як актив "тихої гавані" зберігається у зв'язку з відсутністю прогресу в розв'язанні близькосхідного конфлікту. Другий раунд переговорів США та Ірану не відбувся, і обидві країни продовжують блокувати Ормузьку протоку, що обмежує постачання енергоресурсів та інших видів сировини на світовий ринок. Це призводить до посилення інфляційного тиску, через що впевненість експертів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) не знижуватиме базової ставки цього року, зростає, зазначає Trading Economics.
Чергове засідання ФРС відбудеться 28-29 квітня, і експерти чекають на збереження ставки на поточному рівні (3,5-3,75%).
"Коливання фінансових ринків у четвер, ймовірно, знову визначатиметься новинними заголовками", - йдеться в огляді аналітиків UOB. Експерти зазначають, що ринки особливо чутливі до подій на Близькому Сході та ситуації навколо Ормузької протоки.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 9:20 кч торгується на рівні $1,1704 порівняно з $1,1705 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3491 проти $1,3501 напередодні.
У четвер ринок чекає на дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень, які буде оприлюднено о 15:30 кч.
Вартість долара в парі з єною становить 159,57 єни проти 159,49 єни за підсумками попередніх торгів.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8325 юаня порівняно з 6,8318 юаня на закриття ринку в середу.
