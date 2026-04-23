Фінансові новини
- |
- 23.04.26
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пишний: в Україні поменшало готівки, на руках - ₴923 мільярди
Зараз в обігу перебувають понад ₴923 мільярди, або на ₴3 мільярди менше, ніж на початок року.
Так дані навів під час панельної дискусії «Грошовий обіг. Власна валюта» голова Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.
Глава Нацбанку розповів, що в обігу зараз 2,6 мільярда гривневих банкнот різного номіналу - загалом на ₴913,5 мільярда, та 15 мільярдів 200 мільйонів монет - на ₴9,6 мільярда.
«Загалом у готівковому обігу зараз понад ₴923 мільярди. Найбільше банкнот номіналом ₴500, найменше - ₴50. З початку року кількість готівки дещо зменшилася - на ₴3 мільярди, - але це типова сезонна зміна», - підкреслив Пишний.
Водночас він звернув увагу на перманентне збільшення обсягів безготівкових операцій. Торік, за даними НБУ, у країні здійснені 8,3 мільярда безготівкових операцій з використанням платіжних карто - загалом на ₴4 трильйони.
«Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% за сумою перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році - лише 60%», - додав голова НБУ.
Пишний також розповів, що загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору Національного банку в Україні надрукували майже 30 мільярдів банкнот, відкарбували 13 мільярдів розмінних та обігових і понад 20 мільйонів пам'ятних та інвестиційних монет. Також виготовлено більш як 10 мільйонів штук державних нагород різних найменувань.
При цьому Банкнотно-монетний двір виконує і замовлення від інших країн. Адже загалом лише 60 держав у світі мають повний цикл виготовлення грошей, починаючи від виробництва спеціального паперу й закінчуючи високотехнологічним друком банкнот із максимальним ступенем захисту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
