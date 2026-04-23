Пишний: в Україні поменшало готівки, на руках - ₴923 мільярди

08:17 23.04.2026 |

Фінанси, Економіка

Зараз в обігу перебувають понад ₴923 мільярди, або на ₴3 мільярди менше, ніж на початок року.

Так дані навів під час панельної дискусії «Грошовий обіг. Власна валюта» голова Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.

Глава Нацбанку розповів, що в обігу зараз 2,6 мільярда гривневих банкнот різного номіналу - загалом на ₴913,5 мільярда, та 15 мільярдів 200 мільйонів монет - на ₴9,6 мільярда.

«Загалом у готівковому обігу зараз понад ₴923 мільярди. Найбільше банкнот номіналом ₴500, найменше - ₴50. З початку року кількість готівки дещо зменшилася - на ₴3 мільярди, - але це типова сезонна зміна», - підкреслив Пишний.

Водночас він звернув увагу на перманентне збільшення обсягів безготівкових операцій. Торік, за даними НБУ, у країні здійснені 8,3 мільярда безготівкових операцій з використанням платіжних карто - загалом на ₴4 трильйони.

«Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% за сумою перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році - лише 60%», - додав голова НБУ.

Пишний також розповів, що загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору Національного банку в Україні надрукували майже 30 мільярдів банкнот, відкарбували 13 мільярдів розмінних та обігових і понад 20 мільйонів пам'ятних та інвестиційних монет. Також виготовлено більш як 10 мільйонів штук державних нагород різних найменувань.


При цьому Банкнотно-монетний двір виконує і замовлення від інших країн. Адже загалом лише 60 держав у світі мають повний цикл виготовлення грошей, починаючи від виробництва спеціального паперу й закінчуючи високотехнологічним друком банкнот із максимальним ступенем захисту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8873
  0,2287
 0,52
EUR
 1
 51,4974
  0,4139
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9100  0,01 0,02 43,9400  0,01 0,02
EUR 51,5591  0,12 0,23 51,5767  0,11 0,21

