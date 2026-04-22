Курс долара слабо змінюється до основних світових валют у середу

Долар США слабко змінюється в парах з єною, євро і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й оцінюють заяви Кевіна Ворша на слуханнях у Сенаті. Кевін Ворш, висунутий Трампом на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС), під час слухань у банківському комітеті Сенату наголосив на важливості збереження центральним банком незалежності.

"Я маю намір забезпечити збереження суворо незалежної політики ФРС", - заявив він, додавши, що центральні банки ухвалюють якісніші рішення, коли уникають відволікаючих чинників.

Ворш відкинув припущення про те, що він може стати "маріонеткою" президента. "Президент ніколи не просив мене брати на себе зобов'язання щодо будь-яких рішень за ставкою, - зазначив він. - І я б за жодних обставин не погодився на це, якби він попросив".

Євро станом на 14:51 к.ч. торгується по $1,1740, зі зниженням на 0,03% від рівня закриття попередньої сесії. Фунт опускається на 0,01%, до $1,3506.

Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в березні зросли на 3,3% у річному вираженні після підйому на 3% у попередньому місяці. Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв минулого місяця збільшилися на 3,1% рік до року після зростання на 3,2% у лютому.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1%, до 159,22 єни.

Японський експорт у березні збільшився на 11,7% порівняно з тим самим місяцем попереднього року і становив рекордні 11,003 трлн єн ($69 млрд), повідомило міністерство фінансів країни. Показник зростає сьомий місяць поспіль. Тим часом імпорт до Японії минулого місяця зріс на 10,9%, максимально з січня 2025 року, до 10,336 трлн єн.

