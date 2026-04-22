Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара слабо змінюється до основних світових валют у середу

16:17 22.04.2026 |

Фінанси

Долар США слабко змінюється в парах з єною, євро і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й оцінюють заяви Кевіна Ворша на слуханнях у Сенаті. Кевін Ворш, висунутий Трампом на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС), під час слухань у банківському комітеті Сенату наголосив на важливості збереження центральним банком незалежності.

"Я маю намір забезпечити збереження суворо незалежної політики ФРС", - заявив він, додавши, що центральні банки ухвалюють якісніші рішення, коли уникають відволікаючих чинників.

Ворш відкинув припущення про те, що він може стати "маріонеткою" президента. "Президент ніколи не просив мене брати на себе зобов'язання щодо будь-яких рішень за ставкою, - зазначив він. - І я б за жодних обставин не погодився на це, якби він попросив".

Євро станом на 14:51 к.ч. торгується по $1,1740, зі зниженням на 0,03% від рівня закриття попередньої сесії. Фунт опускається на 0,01%, до $1,3506.

Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в березні зросли на 3,3% у річному вираженні після підйому на 3% у попередньому місяці. Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв минулого місяця збільшилися на 3,1% рік до року після зростання на 3,2% у лютому.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1%, до 159,22 єни.

Японський експорт у березні збільшився на 11,7% порівняно з тим самим місяцем попереднього року і становив рекордні 11,003 трлн єн ($69 млрд), повідомило міністерство фінансів країни. Показник зростає сьомий місяць поспіль. Тим часом імпорт до Японії минулого місяця зріс на 10,9%, максимально з січня 2025 року, до 10,336 трлн єн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес