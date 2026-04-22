Долар слабо дешевшає до основних світових валют

Курс долара США помірно опускається до євро і фунта стерлінгів, а також до японської єни і китайського юаня вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Трейдери стежать за ситуацією на Близькому Сході й оцінюють заяви Кевіна Ворша на слуханнях у банківському комітеті Сенату.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати поки що не завдаватимуть нових ударів по Ірану, проте морську блокаду іранських портів скасовувати не будуть. За його словами, це дасть лідерам Ірану час, щоб представити єдиний звід пропозицій про мирне врегулювання конфлікту. Тим часом іранське агентство "Таснім" написало, що Тегеран не просив США про продовження режиму припинення вогню, про який оголосив американський президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відклала від'їзд до Пакистану на переговори з представниками Ірану через затягування іранською стороною рішення щодо участі в зустрічі.

Тим часом Ворш, висунутий Трампом на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС), заявив, що має намір діяти незалежно на посаді голови американського ЦБ. Ворш відповідав на запитання сенатора від Луїзіани Джона Кеннеді, який запитав, чи не буде він "маріонеткою" президента. "Абсолютно ні", - заявив Ворш.

Пара євро/долар за даними на 9:23 кч торгується на рівні $1,1751 порівняно з $1,1743 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,1%.

Вартість фунта до долара також піднімається приблизно на 0,1% і становить $1,3520 проти $1,3507 за підсумками торгів у вівторок.

Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в березні зросли на 3,3% у річному вимірі. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 3% у лютому і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, складеним Trading Economics.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1% і перебуває на рівні 159,23 єни порівняно зі 159,38 єни на закриття попередньої сесії.

Японський експорт у березні збільшився на 11,7% порівняно з тим самим місяцем попереднього року і становив рекордні 11,003 трлн єн ($69 млрд), повідомило міністерство фінансів країни. Показник зростає сьомий місяць поспіль. Тим часом імпорт до Японії минулого місяця зріс на 10,9%, максимально з січня 2025 року, до 10,336 трлн єн.

Долар у парі з офшорним юанем просів на 0,1% і торгується по 6,8238 юаня.

