Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін здійснив обмін ОВДП на суму ₴5,7 млрд

08:57 23.04.2026 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів України 22 квітня 2026 року провело четвертий у 2026 році аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики; обсяг задоволених заявок становив 5,7 млрд грн за номінальною вартістю.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

"Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 20 травня 2026 року на новий випуск із датою погашення 13 червня 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить понад 3 роки (1146 днів). Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 16,2%", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 5,66 млн шт. ОВДП із терміном погашення 20 травня 2026 року на загальну суму 6,03 млрд грн. Після цього ці папери буде погашено та анульовано.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8873
  0,2287
 0,52
EUR
 1
 51,4974
  0,4139
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9350  0,03 0,06 43,9650  0,03 0,06
EUR 51,4303  0,13 0,25 51,4434  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес