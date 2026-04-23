Мінфін здійснив обмін ОВДП на суму ₴5,7 млрд

Міністерство фінансів України 22 квітня 2026 року провело четвертий у 2026 році аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики; обсяг задоволених заявок становив 5,7 млрд грн за номінальною вартістю.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

"Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 20 травня 2026 року на новий випуск із датою погашення 13 червня 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить понад 3 роки (1146 днів). Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 16,2%", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 5,66 млн шт. ОВДП із терміном погашення 20 травня 2026 року на загальну суму 6,03 млрд грн. Після цього ці папери буде погашено та анульовано.