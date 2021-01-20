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Индексы США выросли 19 января на фоне надежд на стимулирование экономики
07:58 20.01.2021 |
Американские фондовые индексы выросли после выступления Джанет Йеллен в сенатском комитете, в ходе которого она выразила поддержку увеличению расходов на антикризисные меры. Кроме того, инвесторы следили за публикацией корпоративной отчетности.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 116,26 пункта, или 0,4%, 30930,52 пункта. S&P 500 вырос на 30,66, или 0,8%, до 3798,91 пункта. Nasdaq Composite подскочил на 198,68 пункта, или 1,5%, до 13197,18 пункта.
В ходе своего выступления в финансовом комитете сената Джанет Йеллен высказалась в поддержку масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования экономики. В своей подготовленной речи она сказала, что США рискуют получить более длительную и болезненную рецессию, если конгресс не одобрит дополнительную помощь, и призвала законодателей к масштабным действиям. Финансовый комитет сената должен утвердить кандидатуру Йеллен на пост министра финансов США.
Избранный президент США Джо Байден на прошлой неделе представил проект программы стимулирования с бюджетом в 1,9 трлн долларов. Она предполагает прямые выплаты 1400 долларов большинству домохозяйств, а также выделение дополнительных средств на вакцинацию. Инаугурация Байдена состоится в среду, его первой крупной задачей на посту президента станет согласование этой программы с конгрессом.
Главный экономист Allianz Людовик Субран отмечает, что "ключи к беспрецедентному бюджету расходов" окажутся в руках Йеллен. "Это должно вселять уверенность, так как на посту главы ФРС она проявляла прагматизм, и сейчас от нее ждут такого же подхода в борьбе с кризисом", - сказал Субран.
В США набирает обороты сезон корпоративной отчетности. Перед началом американской торговой сессии финансовые результаты опубликовали банки Goldman Sachs и Bank of America, а после окончания биржевых торгов станут известны результаты Netflix.
Акции Bank of America, который сообщил о падении квартальной прибыли на 22%, упали на 0,7%. Акции Goldman Sachs опустились на 2,3% несмотря на то, что его результаты существенно превзошли прогнозы.
Результаты ведущих банков указывают на то, что "экономика стабилизируется, а худшие сценарии не подтвердились", говорит фондовый управляющий Pictet Asset Management Шаниль Рамджи. "Пускай вирус не отступил, банки уже наблюдают рост экономики", - говорит он.
Рост рынков за последние месяцы привел к повышению дохода инвестиционных банков, в частности Goldman, отметил Рамджи.
Рынки акций начали неделю на оптимистичной ноте. Оптимизм, связанный с распространением вакцин от Covid-19, вытесняет опасения насчет большого числа заболевших.
Акции General Motors выросли на 9,7%.
В США выросли акции крупных технологических компаний, которые на прошлой неделе сдавали позиции. Бумаги Facebook выросли на 3,9%, акции Twitter прибавили 1,7%.
"Участники рынка следуют стратегии 'покупай на откате', - говорит Гали. - Недолговечность скептических настроений показывает, что рынок акций способен подняться гораздо выше".
Акции разработчика лазерных технологий Coherent подскочили на 30% на новостях о том, что он продаст свой бизнес производителю компьютерных комплектующих Lumentum. Акции Lumentum упали на 11%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%. Акции компании Stellantis, образовавшейся в результате объединения Fiat Chrysler и PSA Group, набрали 2,6%. Вчера они успешно дебютировали на фондовых биржах Милана и Парижа, а на Нью-Йоркской фондовой бирже они начнут котироваться сегодня.
Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно подросли. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%, японский Nikkei 225 - на 1,4%, причем рост возглавили акции автопроизводителей и технологических компаний. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с пятничных 1,097% до 1,092%. В понедельник торги не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
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